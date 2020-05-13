التميمي يحذر من قنبلة موقوتة قد تسقط الحكومة اذا لم تتدارك ازمة الموازنة

2020/05/13 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من خروج الموظفين الجدد واصحاب العقود والاجور اليومية بتظاهرات مليونية بسبب عدم صرف مستحقاتهم من قبل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة لجوء الحكومة لخيارات عدة لحل ازمة الموازنة بعد انخفاض اسعار النفط.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 30 دولارا […]

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