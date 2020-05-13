ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي يستأنف جلساته بعد عيد الفطر

2020/05/13 | 09:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ المستقبل ﺳﺮﻛﻮت ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ان البرلمان ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 3 قوانين ﻣﻬﻤﺔ....

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