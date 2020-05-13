2020/05/13 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الوزير الاسبق والنائب الحالي محمد صاحب الدراجي، الاربعاء، عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد بحجة استيراد مواد في مدة انتشار فيروس كورونا في البلاد وقال الدراجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “220 مليون دولار اختفت بيوم واحد في زمن كورونا بحجة استيراد مواد”، مبينا أن “ العراق استورد مواد بقيمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد في زمن كورونا.. الكشف عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد في زمن كورونا.. الكشف عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).