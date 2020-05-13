كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ - محمود الصباغ

2020/05/13 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ لقد عانينا خسارتين فادحتين في آن واحد، تنصهران في فاجعة هائلة واحدة.



لقد فقدت صفوفنا اثنين من الزعماء الذين سيبقى اسمهما مسجلا إلى الأبد في كتاب الثورة البروليتارية العظيم: كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ.



لقد لقيا حتفهما، لقد تم قتلهما.



لم يعودا بيننا!اسم كارل ليبكنخت، وعلى الرغم من أنه كان معروفا بالفعل، نال سريعا أهمية كبرى، في جميع أنحاء العالم، منذ الأشهر الأولى للمذبحة الأوروبية المروعة.



حم ......





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