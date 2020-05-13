دينا سليم حَنحَن.. هجرة أسترالية فجّرت ينابيع الأدب - دينا سليم حنحن

2020/05/13 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن حاورها: ناصر السهليالمرأة مثل جُنحةتعترف دينا بأنها تشعر بحنين إلى البلاد، زارتها أربعة مرّات في غضون خمسة عشر سنة، أثناء الحوار خطرَ أن تكتب هي بنفسها عن نفسهاالتالي:عندما تكون الكتابة في عين البعض جنحةوالمرأة مجرد صورة وشكلوالمرض لعنةعلى القَدَر أن يتبدّل والدّفة بيد المرأة وحدها.



سعيتُ خلف الأمل، وثقتُ بنفسي وتحققت أحلامي، كانت أحلامي بسيطة: الكتابة.



أحلام صع ......





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