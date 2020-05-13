الثروة المعدنية في العراق ثروة اقتصادية مهملة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/13 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد العراق كليا في اقتصاده على تصدير النفط الخام ضمن اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج بامتياز مع اهمال وتهميش للقطاعات الانتاجية الأخرى.



مما جعل العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط الخام في السوق العالمية وتعرضه للأزمات الاقتصادية مع أي تقلب في سعر النفط كما يحصل هذه الأيام من انخفاض اسعار النفط الخام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الفتاك .



فهل سيبقى العراق اسيرا للسوق النفطية العالمية ......





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