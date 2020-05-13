استخبارات الحشد تداهم وكرا لداعش شمال نينوى وتعتقل احد عناصره

2020/05/13 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، عملية خاطفة استهدفت وكرا لداعش شمال محافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوة خاصة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى قامت بعملية خاطفة لمداهمة أحد المعامل المتروكة شمال المحافظة التي يستخدمها الإرهابيون للاختباء، مشيرا الى ان العملية اسفرت عن اعتقال أحد عناصر

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