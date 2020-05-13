اصابة احد المراتب باطلاق نار لداعش في كركوك

2020/05/13 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة احد المراتب باطلاق نار غير مباشر لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان ، ان احد المراتب اصيب بإطلاق نار غير مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع لواء المشاة ٤٥ في منطقة البحيرات بمحافظة كركوك.

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