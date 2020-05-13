وزير العمل: نسعى لتوزيع الإعانات شهرياً

2020/05/13 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي عن ان النهوض بالطبقة العمالية يتصدر اولويات برنامجه الوزاري، مؤكدا السعي لتوزيع إعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين شهريا بدلاً من شهرين.

وقال الركابي، انه اوعز لدوائر الوزارة كافة بتوحيد آلية العمل وتضافر الجهود بصورة مترابطة ومتكاملة لتحقيق اهداف الوزارة التي تعنى بالشرائح المستضعفة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمعاقين، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة في الحياة.



واكد الوزير انه سيتم التعاون مع الجهات المهتمة بقضايا العمال في البلاد لخدمة الطبقة العمالية والنهوض بواقعها، مؤكدا اهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرفاهية والعدالة المجتمعية، من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وافاد بانه يسعى الى توزيع إعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين شهريا بدلاً من شهرين، وهذه الخطوة ضمن البرنامج الوزاري الجديد.



واردف الركابي انه يتم التعاون مع مصرف الرافدين لبحث المقترح، لكون منحة شبكة الحماية تخص الفئات الفقيرة والمستضعفة من المجتمع الامر الذي يجعلها بحاجة ماسة الى مبلغ الاعانة بشكل سريع.





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