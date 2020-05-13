ألمانيا.. تراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا

2020/05/13 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 ح...





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