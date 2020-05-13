2020/05/13 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت جامعات عراقية عدة، في بغداد والنجف الأشرف وإقليم كردستان، ندوة حوارية عبر الإنترنت، بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE) ومنظمة اليونسكو في العراق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وإقليم كردستان، والتي جاءت باستضافة شركة هواوي التكنلوجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة جامعات عراقية إقامة ندوة قمة التعليم في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة جامعات عراقية إقامة ندوة قمة التعليم في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).