أمريكا تسجل 1894 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/13 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الولايات المتحدة إلى تسجيل أرقام كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19) والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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