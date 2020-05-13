الفساد في زمن كورونا.. الكشف عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد!

2020/05/13 | 09:39 - المصدر: سومر نيوز

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كشف الوزير الاسبق والنائب الحالي محمد صاحب الدراجي، الاربعاء، عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد بحجة استيراد مواد في م...

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