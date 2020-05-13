الطقس.. اجواء صافية مشمسة تتأثر بمرتفع جوي قادم من البحر المتوسط

2020/05/13 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأثر الطقس في العراق، الاربعاء، بمرتفع جوي سطحي ضعيف قادم من البحير المتوسط، بالتزامن مع اندفاع مرتفع جوي دافئ، ليكون الجو صافي ومشمس ومستقر في معظم مناطق البلاد. وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “تتأثر البلاد ببداية تقدم مرتفع جوي سطحي ضعيف قادم من البحر المتوسط تزامنا مع […]

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