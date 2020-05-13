  النزاهة تعلن ضبط منتحل صفة وأطناناً من السكراب في البصرة

2020/05/13 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تنفيذها عملية ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من مادة الحديد (السكراب) متروكة على أرض ميناء خور الزبير، فيما تمكنت من ضبط منتحل صفة احتال على أحد المواطنين وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت /المعلومة/ نسخة منه “الفريق الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، تمكن بعد القيام بعملية التحري من ضبط مئات […]

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