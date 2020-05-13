عملية أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في كركوك

2020/05/13 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأربعاء، انطلاق عملية تفتيش لملاحقة بقايا عصابات داعش في كركوك.وقالت الخلية في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك، المتمثلة بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها، باشرت عمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها”.وأضافت، أن

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