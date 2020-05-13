2020/05/13 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان المعهد، اليوم الأربعاء، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 101 ليصل إلى 7634.وتظهر البيانات تراجعا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا.. تراجع في اعداد تسجيل اصابات “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا.. تراجع في اعداد تسجيل اصابات “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).