2020/05/13 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشرت القوات الامنية بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية له بكركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، ان “قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك والمتمثلة “بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها” باشرت بعمليات تفتيش في “مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات تفتيش في جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية له بكركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات تفتيش في جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية له بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).