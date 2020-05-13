وكالة كويكا تتبرع ب 300 سلة غذائية للعائلات العراقية استجابة الى مواجهة فايروس كورونا

2020/05/13 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي وجمعية خريجي وكالة كويكا في العراق بـ 300 سلة غذائية للإغاثة الطارئة للعائلات العراقية في 11 مايو 2020.وذكر بيان للوكالة ان تجمع كاي بدء هذا العام نشاطها بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي – كويكا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرة مليون سلة غذائية لمساعدة

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