اكتشاف تغيرات غير طبيعية في أجسام مرضى كورونا

2020/05/13 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجد باحثو قسم الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال الدراسات تطور الأمراض في الأمعاء لبعض المصابين بـ COVID-19.قام العلماء بتحليل بيانات من 412 مريضًا تم علاجهم من 27 مارس/ آذار إلى 10 أبريل/ نيسان، من مرض فيروس كورونا.ضمت هذه المجموعة 241 رجلاً و 171 امرأة ، متوسط […]

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