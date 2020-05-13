الأزمة النيابية: الموقف الوبائي الأخير جرس انذار خطير ينذر بكارثة بشرية في بغداد

2020/05/13 | 10:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس خلية الأزمة النيابية، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، أن الموقف الوبائي الأخير المسجل يعد جرس إنذار خطير وينذر بكارثة بشرية في العاصمة بغداد.وقال الكعبي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الموقف الوبائي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم امس الثلاثاء، وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 إصابة، يعد جرس انذار خطير للغاية، ويُنذر بكارثة بشرية و صحية في العراق سيما في محافظتي بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، والبصرة".واضاف، أن "السبب الاساس والمباشر وراء ارتفاع الاعداد المسجلة بالفايروس، هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء، الكلي او الجزئي، واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء، والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة، ومنع التجمعات واقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والاماكن المزدحمة".ودعا رئيس خلية الأزمة النيابية، "الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر، وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الامنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".

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