2020/05/13 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.وقال المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “العهد نيوز”نسخة منه، انه “بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم الى ادارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء الأعلى: لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء الأعلى: لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).