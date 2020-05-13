مصدر امني لـ “العهد نيوز” : أصابة أربعة مزارعين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2020/05/13 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني بان أربعة أشخاص من عائلة واحدة اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان “عبوة ناسفة أنفجرت في قرية أم الحنطة بأطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة مستهدفة مركبة يستقلها أربعة مزارعين من عائلة واحدة أثناء ذهابهم الى العمل ما اسفر […]

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