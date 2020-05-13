الأزمة النيابية: الموقف الوبائي الأخير جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد

2020/05/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس خلية الأزمة النيابية، حسن الكعبي، الأربعاء (13 أيار 2020)، أن الموقف الوبائي الأخير المسجل...





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