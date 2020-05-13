اعتقال 3 أشخاص طعنوا ضابطاً ومنتسباً بالديوانية بعد محاولتهم إغلاق ملعب رياضي

2020/05/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء (13 أيار 2020)، القاء القبض على ثلاثة أشخاص أقدموا على طعن ضابط ومنتسب في شرطة الديوانية، أثناء محاولتهم تطبيق قراراً لخلية الأزمة القاضي بإغلاق الملاعب.

وذكرت شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة بقيادة مدير شرطة الديوانية، العميد حيدر حسن منخي، ومتكونة من قسم مكافحة الاجرام، وشرطة النجدة، ومركز الجمهوري، ونفذت أمر اعتقال الاشخاص الثلاثة، بعد ما لاذوا بالفرار".وأشار البيان الى أن "الأشخاص الثلاثة تمت ملاحقتهم، والان هم في قبضة العدالة".

ولفت البيان الى أن "آخر أخبار المنتسب والضابط، تم خروجهم من صالة عمليات مستشفى الديوانية، والان يتمتعون بحالة صحية جيدة ويرقدون في مستشفى الديوانية التعليمي".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية بإصابة ضابط ومنتسب في الشرطة بعدما تم طعنهم في السكاكين في محاولتهم لإغلاق ملعب خماسي لكرة القدم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطاً ومنتسباً في الشرطة اُصيبوا إصابات بليغة، بعد ما تم طعنهم بالسكاكين حين محاولتهم اغلاق ملعب خماسي لكرة القدم، تنفيذا لقرار خلية الازمة القاضي بإغلاق الملاعب".

وأشار المصدر الى أن "المصابين يرقدان الان في مستشفى الديوانية، وهم بحالة حرجة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هياة الحشد الشعبي، الاربعاء، بصد تعرض لعناصر داعش في خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفوج الثالث التابع للواء 33 بالحشد الشعبي صد، فجر اليوم، تعرضا لداعش في قرية شفيق بخانقين بم

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، انطلاق عمليات تفتيش وتنفيذ أوامر قبض في محافظة كركوك لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك والمتمثلة بالفرقة السادسة ش

بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة 9 اشخاص بينهم من القوات الامنية في الفلوجة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة الانبار، اجرت عملية تفتيش بحثا عن

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