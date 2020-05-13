القضاء: لايوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين والتظاهر حق مكفول دستورياً

2020/05/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين، فيما بين أن التظا...





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