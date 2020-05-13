القضاء الأعلى: لا يوجد موقوف أو محكوم من المتظاهرين

2020/05/13 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.

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