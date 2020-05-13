استقرار صرف الدولار في البورصة المحلية العراقية

2020/05/13 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في تعاملات البورصة المحلية اليوم .و سجل سعر بيع الدولار : 124,500 مقابل 100 دولار ،و سعر شراء الدولار : 123,500مقابل 100 دولار .اما اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 108,51 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 122,80 دولار الليرة التركية السعر […]

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