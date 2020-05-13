الازمة النيابية تحذر من كارثة بشرية بسبب عدد إصابات “كورونا” ليوم امس

2020/05/13 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس خلية الازمة النيابية، حسن كريم الكعبي، الموقف الوبائي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم امس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 اصابة جرس انذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية و صحية في العراق سيما في محافظتي بغداد ” الكرخ والرصافة ” والبصرة.وقال الكعبي في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “السبب الاساس والمباشر […]

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