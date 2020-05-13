نائب: قانونا الموازنة والانتخابات من أولويات جلسات البرلمان القادمة

2020/05/13 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة القانونية، الأربعاء، أولويات جلسات مجلس النواب القادمة.وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “أهم التشريعات التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في البرلمان، هي قانون الموازنة العامة وإكمال الملاحق الفنية لقانون الانتخابات”.وأضاف، أن “مجلس النواب بانتظار التشريعات المرسلة من الحكومة للمضي بها، منها قانون الخدمة المدنية الذي […]

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