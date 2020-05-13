2020/05/13 | 10:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق ليومين في الاسبوع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق ليومين في الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).