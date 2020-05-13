2020/05/13 | 10:41 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

عدّ رئيس خلية الازمة النيابية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، الموقف الوبائ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان: الموقف الوبائي الأخير جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة البرلمان: الموقف الوبائي الأخير جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).