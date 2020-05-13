اصابة 3مزارعين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى


اصابة 3مزارعين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى
2020/05/13 | 10:41 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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