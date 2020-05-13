خلية الأزمة تحذر من

2020/05/13 | 10:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدّ رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، الموقف الوبائي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم امس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد الى 71 اصابة "جرس انذار خطير" للغاية يُنذر بـ"كارثة بشرية وصحية" في العراق.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الاساس والمباشر وراء ارتفاع الاعداد المسجلة بالفيروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء " الكلي او الجزئي " و استمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين ازاء خطورة الوباء و المتمثلة بعدم الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات واقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والاماكن المزدحمة".





ودعا الكعبي الجهات المختصة الى "محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة ، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الامنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة و٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة المنصرمة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٢٩١٣، بينها ١١٢ حالة وفاة ، و ١٩٠٣ حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الراقدين الكلي الى ٨٩٨.

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