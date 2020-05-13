أسعار النفط تهوي من جديد بعد مكاسب التخفيض الطوعي

2020/05/13 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت أسعار النفط للانخفاض الأربعاء بعد مكاسب حققتها أمس، وجاء انخفاض اليوم في ظل بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.43% إلى 29.55 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام […]

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