نجدة بغداد: القبض على 112 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال

2020/05/13 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على 112 شخصاً مخالفاً لتعليمات واوقات حظر التجوال في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت النجدة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “نجدة بغداد وخلال 24 ساعة الماضية القت القبض على (١١٢) شخصاً مخالفاً لتعليمات وأوقات حظر التجوال”.واضاف البيان ان “النجدة القت القبض على (١٦٩) […]

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