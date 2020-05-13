عدنان درجال يطمئن على صحة الحكم الدولي “مهند قاسم” بعد اصابته بكورونا

2020/05/13 | 10:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بالحكم الدولي مهند قاسم للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفايروس كورونا.وذكر بيان عن مكتب درجال وتلقته وكالة صدى , أن الأخير “اجرى اتصالا هاتفيا مع الحكم الدولي مهند قاسم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مستفسرا عن حالته المرضية”.وأضاف ان “درجال اطمئن على وضعه الصحي، متعهدا بتقديم الدعم

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