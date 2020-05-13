2020/05/13 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يمكن أن يقلل الاكتئاب بنسبة الثلث، ويعتقد العلماء في جامعة هارفارد أن أكبر الفوائد تأتي من شرب كوبين على الأقل يوميا.وأوضحوا أن التأثير الإيجابي على الصحة العقلية قد يكون مرتبطا بقدرة القهوة على حجب المستقبلات في الدماغ، التي ترتبط بمادة كيميائية تسبب التعب والمزاج المكتئب وفقا لروسيا اليوم

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