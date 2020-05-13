2020/05/13 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ضبط كميات من المخدرات والقاء القبض على متهمين في البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، ان "مفارز استخبارات قيادة قوات الحدود التابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من احباط عملية تهريب مخدرات وإلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة".واضافت، انه "تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".

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