الفيروس التاجي يظهر في هونغ كونغ بعد 23 يوما من الاختفاء!

2020/05/13 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت في هونغ كونغ حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، قيل إنها الأولى منذ 23 يوما.وتأكدت هذه الإصابة لدى سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، وهي لم تسافر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، وجرى نقل أقاربها الثمانية إلى المستشفى، وظهرت أعراض المرض على بعضهم.وأثار اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس التاجي في هونغ كونغ المخاوف بشأن موجة ثانية من الوباء.ويبلغ إجمالى عدد المصابين في هونغ كونغ بالفيروس التاجي 1048 شخصا، فيما توفى أربعة مصابين بالعدوى.وعاد موظفو الخدمة المدنية الأسبوع الماضي إلى المكاتب، وكذلك إلى المتاحف والمكتبات والحانات ودور السينما والملاعب الرياضية وصالونات التجميل التي استأنفت نشاطها، فيما سيتم اعتبارا من 27 مايو، استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية.وعلم منذ أوائل شهر مايو، أن كل مقيم في هونغ كونغ سيحصل على قناع قابل للاستخدام المتكرر من الحكومة، يمكن غسله 60 مرة.

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