2020/05/13 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 30 مليون دولار مساعدة الى العراق لمواجهة وباء كورونا

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