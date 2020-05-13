قصة غريبة. سعودي يتيه في الصحراء وينجو من الموت بأعجوبة وحفر قبره وكتب وصيته!

2020/05/13 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة روى المواطن السعودي فهد الودعاني تفاصيل نجاته من الموت “تائهًا” في الصحراء موضحًا أن ناقته فُقدت في الصحراء فاضطر للبحث عنها حتى وصل إلى منطقة صحراوية “واعرة” وفق وصفه.وأضاف فهد الودعاني، في مداخلة متلفزة ببرنامج “ياهلا” الذي يقدمه الإعلامي جمال المعيقل عبر شاشة “روتانا خليجية” أنه “تاه” في الصحراء حتى رأى […]

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