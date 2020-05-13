مخاوف من ظهور “ووهان أخرى” في الصين

2020/05/13 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما قلت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في معظم أنحاء الصين، لا تزال مدينة جيلين شمال شرقي البلاد تمثل صداعا في رأس السلطات بعد رصد حالات جديدة.وستفرض المدينة، المنتمية لمقاطعة تحمل الاسم ذاته، قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد للفيروس، بعد الإبلاغ عن 6 حالات إصابة جديدة الثلاثاء.وبرزت جيلين كبؤرة […]

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