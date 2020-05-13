عزيزي المسلم 5: مجتمع المسلمين - سامي الذيب

2020/05/13 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب هذا هو الفصل الخامس من ملحق كتابعزيزي الله: رحلتي من الإيمان الى الشكلكاتب سعودي نشرت كتابًا له تحت اسم: مواطن مجهولويمكن الحصول على النص الكامل للكتاب ورقيا: https://bit.ly/2y5Z5Jmكما يمكن تحميله ضمن كتبي العربيةhttps://www.sam ......





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