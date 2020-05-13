2020/05/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة النجف: 91 ملامساً ووافداً يغادرون الحجر الصحي بعد تأكيد سلامتهم

يتبع.



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