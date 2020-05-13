البنك الدولي يخصص 33.6 مليون دولار لمساعدة وزارة الصحة العراقية

2020/05/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، موافقته على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار، إلى العراق ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، لمساندة وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.

وقال البنك في بيان، حصلت عليه (بغداد اليوم): "استجابةً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العراق، وافق البنك الدولي مؤخراً على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار أمريكي ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه (750 مليون دولار) لمساندة جهود وزارة الصحّة في الوقاية من وباء COVID-19 واكتشافه والاستجابة له".

وأضاف: "تأتي هذه الاستجابة السريعة والطارئة على مرحلتين، فقد قام البنك الدولي بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة (ICU) في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس COVID-19".

وتابع بيان البنك الدولي أنه "سيتم من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس إصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة بالأضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع".

وأكمل البيان "وفي خطوة لاحقة، وافق البنك الدولي أيضاً على طلب حكومة العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار أمريكي في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها.



وستكفل إجراءات الشراء المعجّلة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تسليم الإمدادات الطبية في الوقت المناسب إلى وزارة الصحة".

وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "من المتوقع أن يصيب الوباء الأسر الفقيرة والضعيفة بشكل خاص.



يؤكد البنك الدولي استعداده لدعم جهود العراق في احتواء الانتشار السريع للفيروس وتعزيز قدرة وزارة الصحة على استيعاب الضغط الإضافي الذي يشكّله الوباء على النظام الصحي العراقي."

وبين البنك الدولي أن "عملية إعادة تخصيص الموارد لن تؤثر على الأنشطة المرصودة أساساً في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية والذي يهدف إلى دعم العراق في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واعادة توفير الخدمات العامة في البلديات المستهدفة، ففي الواقع، وبالاعتماد على إجراءات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي في توريدات السلع والأشغال والخدمات الاستشارية ضمن المشروع، فإن أكثر من 3 ملايين شخص في خمس محافظات محررة من داعش بدأوا يستفيدون بالفعل من خدمات صحية أفضل من خلال إعادة تأهيل العيادات المتضررة وتجهيز 14 عيادة متنقلة و82 سيارة إسعاف، كما أنهم يستفيدون من إعادة التوصيلات على الشبكة الكهربائية بنسبة 35٪ ومن تحسين في الخدمات البلدية الرئيسية من خلال توفير مياه الشرب النقيّة وخطط جمع النفايات، واستعادة القدرة على التنقل من خلال إعادة بناء 400 كيلومتر من الطرق و25 جسراً حرجاً.



كما يساهم المشروع في تعزيز بناء الثقة والمصالحة بين الدولة والمواطن من خلال تدريب 79 منظمة غير حكومية وأكثر من 1000 شاب وشابة على الحوار والمصالحة السلميّين في مجتمعاتهم".

يُشار إلى أن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية قد تمّت الموافقة عليه أساساً في تموز̸ يوليو 2015 بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي.



ثم تم اعتماد تمويل إضافي للمشروع بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي في وقت لاحق في تشرين الأول̸ كتوبر 2017 للسماح بتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالية إلى مدن إضافية تم تحريرها من داعش.

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