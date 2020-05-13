توقعات الطقس: محافظة عراقية تصل إلى 42 درجة مئوية وغيوم ببعض المناطق

2020/05/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (13 أيار 2020)، حالة الطقس الجوية في عموم البل...





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