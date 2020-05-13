الرافدين يؤكد استمرار التقديم على سلفة ٢٥ مليونا

2020/05/13 | 11:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مصرف الرافدين استمراره في منح سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف عبر المنصة الإلكترونية.

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