اعتقال 3 اشخاص بتهمة الاعتداء على دورية للنجدة بآلات حادة في الديوانية

2020/05/13 | 11:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت شرطة الديوانية، الاربعاء، القاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على احدى دوريات النجدة بآلات حادة.

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