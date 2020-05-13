السعودية تحث دول أوبك+ على خفض المزيد من إنتاج النفط

2020/05/13 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفادت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن الحكومة حثت دول أوبك+ على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق الخام العالمية.

وقال بيان الحكومة "مجلس الوزراء أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية".

وتابع أن "المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ والدول المنتجة الأخرى على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية".

واتفقت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في نيسان على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في أيار وحزيران وهو خفض قياسي استجابة لتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة 30 بالمئة بفعل جائحة فيروس كورونا.

وذكرت السعودية يوم الاثنين أنها ستضيف إلى التخفيضات القائمة وستخفض الإنتاج مليون برميل يوميا أخرى في الشهر المقبل أو ما يعادل واحدا بالمئة من إمدادات النفط العالمية وهو ما يقلص الإنتاج الكلي إلى 7.5 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 40 بالمئة عن نيسان.

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